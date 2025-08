POL-NOM: Diebstahl aus Baustellencontainer. Zeugenaufruf

Northeim (ots) - Northeim/Seesen, Bundesautobahn 7, Sonntag, 03.08.2025, 17.40 Uhr NORTHEIM/SEESEN (Wol) Am Sonntag gegen 17.40 Uhr meldete ein Autofahrer, dass sich in einem Auto auf der A7 mehr als fünf Personen aufhalten würden. Wie viele Personen sich in dem Auto, welches von Northeim in Richtung Norden fuhr, befinden würden, konnte er nicht mitteilen. Eine Streife der Polizei Northeim konnte das Auto mit Kieler ...

mehr