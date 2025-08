Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Coffee with a Cop wird zum etablierten Anziehungspunkt für interessierte Bürger

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.08.25, 10:20 Uhr - 14:00 Uhr

Am Samstag, den 02.08.2025, versammelten sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck auf dem Marktplatz, um mit ihrer Polizei vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen. Trotz einer stattfindenden Hochzeit im angrenzenden Rathaus und ab und zu leichten Regenschauern, fanden sich im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 13:45 Uhr ca. 140 - 160 Personen am Polizeistand ein, um am niedrigschwelligen Dialogverfahren mit der Polizei teilzunehmen. Alles was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, wurde bei einer Tasse Kaffee vorgetragen oder um Rat gefragt. Die ersten Bürgerinnen warteten bereits vor dem Eintreffen der Beamten vor Ort und konnten nicht abwarten, ihre Anfragen zu starten, bevor der Stand der Polizei überhaupt eingerichtet worden war. Andere kamen eben mal nur auf einen Kaffee vorbei um zu "schnacken", bekamen dann aber Gespräche anderer Bürger mit den Beamten mit und beteiligten sich dann doch zunehmend mit an einer Gesprächsrunde. So fand auch zeitgleich ein reger Austausch unter den Interessierten unter Beteiligung der Polizei statt. Als Themenschwerpunkt kristallisierte sich dieses Mal neben anderen Themen die "überhöhten Geschwindigkeiten in Wohngebieten" sowie illegale Straßenrennen zur Nachtzeit heraus. Wie beim letzten Termin, als der Schwerpunkt auf Verstöße durch Radfahrer und E-Scooter-Fahrer in der Fußgängerzone lag und die Polizei mit verstärkten, gebührenpflichtigen Kontrollen reagierte, wurde den Bürgern zugesichert, dass auch das Thema Geschwindigkeit in nächster Zeit durch die Polizei verstärkt aufgegriffen wird. Im Rahmen von aktuell geplanten Geschwindigkeitsüberwachungen im Stadtgebiet sowie einer im September anberaumten Verkehrssicherheitswoche der Polizei Einbeck, wird versucht, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und im Rahmen von engmaschigen Kontrollen umzusetzen. Am Ende der Veranstaltung hinterließ das Format "Coffee with a Cop" sowohl bei den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern, als auch bei den vor Ort agierenden Polizeibeamten einen sehr positiven Eindruck. Eine Dame mittleren Alters brachte es genau auf den Punkt, "Polizei und Bürgernähe ist doch das, was sie sich wünschen würde und betonte, dass sie das in ihrer Stadt hier finden würde. Im September sind die Polizeibeamten erneut mit einer Tasse Kaffee wieder für die Bürger zum Dialog auf dem Marktplatz.

