Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Transporter an der Mindener Straße und flüchtet

Uchte (ots)

Uchte (ZIE)

Ein 38jähriger Mann aus Uchte parkte am 08. Mai 2025 in der Zeit von 15h-19.45h seinen Transporter ("Sprinter") am Fahrbahnrand der "Mindener Straße" in Uchte in Höhe der Hausnummer 54. In dieser Zeit muß ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem geparkten Transporter des Geschädigten vorbeigefahren und dabei gegen den linken Außenspiegel gestoßen sein. Der Spiegel wurde hierbei beschädigt und es entstand ein Schaden i.H.v. etwa 200 Euro. Das verursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung am Unfall anzuzeigen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau unter Tel. 0576190200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell