POL-NI: Apelern - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

(Reh) Am heutigen Donnerstag, gegen 14:20 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in 31552 Apelern ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 41-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Rodenberg befuhr mit seinem Audi zum o. g. Zeitpunkt die Hauptstraße in Apelern in Richtung Rodenberg. In Höhe der Einmündung "Am Marktplatz" beabsichtigte er, nach links in ebendiese einzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, in Richtung Lauenau fahrenden VW, der mit einer 45-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Rodenberg besetzt war.

Die Fahrzeuge kollidierten in der Folge nahezu frontal. Die 45-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer des Audi zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Beide PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Fahrzeugführer des Audi eingeleitet.

