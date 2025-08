Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Arbeiten auf einem Feld vom Traktor angefahren

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Kuventhal (Kr.) 02.08.2025; 13:39 Uhr

Am Samstagmittag, den 02.08.2025, kam es bei Arbeiten auf einem Feld bei Kuventhal zu einem tragischen Unfall. Ein 55jähriger Landwirt befuhr mit seinem Traktor mit gesenkter Gabel und einem darauf befindlichen Heuballen über ein Feld. Hierbei übersah er einen Bekannten, der am Feldrand einen anderen Traktor reinigte und fuhr so dicht an diesem vorbei, dass dieser zwischen Heuballen und Traktor eingeklemmt wurde. Hierbei zog sich der 52jährige Kuventhaler so schwere Verletzungen zu, dass er nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Göttingen geflogen werden musste. Gegen den verursachenden Landwirt wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

