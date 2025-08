POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Uslar (ots) - Uslar (eiv). Bundesstraße 241, Lauenförde-Uslar, 02.08.2025, 01.50 Uhr. Ein 36-jähriger Einwohner aus Uslar befährt mit seinem Pkw die B 241, aus Richtung Lauenförde kommend, in Richtung Uslar. In Höhe der Unfallstelle quert plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn und wird vom Fahrzeug erfasst. Das Tier entfernt sich anschließend in unbekannte Richtung. Am Pkw entsteht ein Schaden von ca. 4.000.-EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

