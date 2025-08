Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ingewahrsamnahme eines Fahrradfahrers nach Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße

Freitag, 01.08.2025, 21.15 Uhr

NORTHEIM (Hep)Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Northeim ein Fahrradfahrer an o.a. Ort auf, der in starken "Schlangenlinien" fuhr. Auf Anhaltezeichen reagierte der 59 jährige Fahrradfahrer aus Northeim erst zögerlich, hielt dann aber trotzdem an. Beim Absteigen von seinem Fahrrad verlor er das Gleichgewicht und stürzte auf sein Fahrrad. Es konnte starker Alkoholgeruch bei dem 59 - Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,21 Promille. Der Fahrradfahrer wurde zu hiesiger Dienststelle verbracht, hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend erfolgte zum Schutz der Person, die weder stand- noch gangsicher war, eine Ingewahrsamnahme.

