Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Dassel; OT Sievershausen (Kr.) 01.08.2025; 19:20 Uhr

Am Freitagabend, den 01.08.2025, wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in die Gartenstraße in Sievershausen gerufen. Vor Ort hatten zunächst die zwei 55 und 65jährigen Bewohner eines dortigen Wohnhauses zusammengesessen und reichlich Alkohol getrunken. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Personen. Hierbei schubste der 55jährige seinen Kontrahenten mit dem Kopf gegen eine kleine Anrichte, wobei sich dieser eine blutende Kopfplatzwunde zuzog. Das Opfer wurde im Anschluss nach Erstversorgung durch Rettungskräfte durch diese ins Krankenhaus verbracht. Gegen den Täter wurde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

