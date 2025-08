Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Coffee with a Cop" wieder auf dem Marktplatz Einbeck

Northeim (ots)

Einbeck (Wol)

Am Samstag, den 2. August 2025, findet erneut das Bürgerdialog-Format "Coffee with a Cop" der Polizei Einbeck auf dem Marktplatz statt. Nach der großen Resonanz bei den ersten beiden Veranstaltungen freuen sichPolizeihauptkommissar Mathias Krüger, Polizeioberkommissarin Britta Wünscheund Polizeikommissar Jeremy Lochocki erneut darauf, von ca. 10.00-13.00 Uhr, wieder mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Aufnahme von Strafanzeigen, sondern der offene und ungezwungene Austausch mit der Bevölkerung. Sorgen, Ängste und Anregungen werden von den Beamtinnen und Beamten ernst genommen - bei Bedarf werden sogar polizeiliche Netzwerkpartner hinzugezogen, um gemeinsam Lösungen und Konzepte zu entwickeln.

Beim letzten Treffen war unter Anderem ein Hauptthema die widerrechtliche Nutzung der Fußgängerzone durch Radfahrende. Die Polizei reagierte umgehend und führte daraufhin gebührenpflichtige Kontrollen durch - ein Beispiel dafür, wie aus Gesprächen direkt Maßnahmen entstehen können. Weitere Maßnahmen sind geplant.

"Wir freuen uns, in entspannter Atmosphäre und bei einer Tasse Kaffee erneut mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen", so die Initiatoren M.Krüger und J.Lochocki.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell