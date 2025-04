POL-HAM: Unfallflucht im Zaubernussweg

Hamm-Uentrop (ots) - Ein blauer Renault wurde am Sonntag, 20. April, zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Ostwennemarstraße / Ammerweg beschädigt - der Verursacher flüchtete. Der Fahrzeughalter stellte nachdem er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte einen frischen Unfallschaden an der hinteren Beifahrerseite fest. Der Schaden wird auf zirka 4.000 Euro geschätzt. ...

