POL-HAM: Blauer Ford beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Ein grauer Opel wurde am Samstag, 19. April, zwischen 13 Uhr und 19 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Lessingstraße beschädigt - der unbekannte Verursacher flüchtete. Der Fahrzeughalter stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. ...

