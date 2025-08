Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Großangelegte Durchsuchungsaktion führt zur Entdeckung von Cannabis-Plantagen

Northeim (ots)

Einbeck/Kohnsen, Donnerstag, 31.07.2025

EINBECK/KOHNSEN (Wol) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Polizeiinspektion Northeim.

Am Donnerstag durchsuchte die Polizeiinspektion Northeim mehrere Objekte im Bereich Einbeck. Unterstützung bei der Durchsuchung erhielt die Inspektion durch die Diensthundführergruppe der Polizeidirektion Göttingen, die Zentrale Polizeidirektion Niedersachen und dem LKA Niedersachsen.

In zwei benachbarten Gebäuden in Kohnsen wurden auf jeweils zwei Etagen Indoor-Cannabisplantagen entdeckt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die beiden dort angetroffenen Männer widerstandslos festgenommen. Insgesamt wurden über 200 Cannabispflanzen sowie umfangreiches Plantagenzubehör beschlagnahmt.

Die beiden festgenommenen Männer (22 & 34 Jahre alt, albanische Staatsangehörigkeit) wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen am heutigen Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts Einbeck vorgeführt. Nachdem der Haftrichter den Haftantrag bestätigte und die Haftbefehle erließ, wurden die beiden Albaner in die Justizvollzugsanstalt Rosdorf überstellt.

Zwei weitere Wohngebäude in Einbeck und Borchen (Kreis Paderborn) wurden ebenfalls durchsucht. Ein 38-jähriger Beschuldigter und eine 45-jährige Beschuldigte wurden in Einbeck angetroffen. Zudem wurden Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt. In Borchen wurde eine 25-jährige Beschuldigte festgestellt. Dort konnten keine weiteren Beweismittel sichergestellt werden.

Die Ermittlungen durch das Fachkommissariat 2 der Polizeiinspektion Northeim dauern weiterhin an.

Die Pressehoheit übernimmt die Staatsanwaltschaft Göttingen. Medienanfragen sind an Herrn Oberstaatsanwalt Laue, Telefon 0551/403-1723 oder -1724, Mail: pressestelle@justiz.niedersachsen.de, zu richten.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustands der beiden Gebäude in Kohnsen unterstützen die Stadtwerke Einbeck und die Feuerwehren aus Vardeilsen, Kohnsen, Vogelbeck, Einbeck und Northeim den polizeilichen Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell