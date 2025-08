POL-NOM: Einblick hinter die Kulissen: Polizeiinspektion Northeim lädt zum Tag der offenen Tür ein

Northeim (ots) - Northeim, Güntgenburg, Donnerstag, 31.07.2025, 13.30 - 16.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag im Zeitraum von 13.30 - 16.00 Uhr kam es in der Straße Güntgenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der BMW des Geschädigten war in dem Zeitraum in der Straße, welche sich im Waldstück Gesundbrunnen befindet, abgestellt. Der Geschädigte bemerkte, nachdem er mit dem Auto nach Hause gefahren war, den Schaden. Das Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite beschädigt. ...

