POL-NOM: Zwei Verkehrsunfallfluchten, Zeugen gesucht.

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Altendorfer Str. Donnerstag, 31.07.2025.

Einbeck (pfa)

Zu insgesamt zwei Unfallfluchten kam es in Einbeck.

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford eines 71-jährigen Mannes aus Einbeck. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Später, gegen 19:25 Uhr befuhr ein unbekannter Verursacher die Altendorfer Str. in Richtung Hullerser Tor. Die Beifahrertür war zu diesem Zeitpunkt nicht richtig geschlossen, so dass diese den Außenspiegel eines geparkten Pkw Audi, einer 18-jährigen Frau aus Einbeck beschädigte. Anschließend flüchtete der Verursacher in die Straße Breiter Stein.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

