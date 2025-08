Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsstraftaten in fünf Wohnhäuser (Korrektur Straßenname)

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenanger & Seilerstraße, Mittwoch, 30.07.2025, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 31.07.2025, 06.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Mittwoch ca. 20.30 bis Donnerstag ca. 06.00 Uhr kam es zu mehreren Einbrüchen und versuchten Einbrüchen von Kellerräumen in Mehrfamilienhäusern in der Straße Mühlenanger und der Seilerstraße in Northeim.

Im Mühlenanger kam es in drei Wohnhäuser zu Taten. In einem Wohnhaus gelangten die unbekannten Personen in das Haus und öffneten Kellerräume, wobei kein Entwendungsschaden entstand. In zwei weiteren Wohnhäusern konnten die unbekannten Personen Gegenstände entwenden. In einem Wohnhaus ein Pedelec im Wert von ca. 2.600 EUR und in dem weiteren Wohnhaus drei E-Bikes im Wert von insgesamt ca. 15.000 Euro.

In der Seilerstraße kam es bei zwei Mehrfamilienhäusern zu Straftaten. Bei einem Wohnhaus scheiterten die unbekannten Personen beim Versuch in das Wohnhaus zu gelangen. Im zweiten Wohnhaus gelangten sie in die Keller und öffneten Kellerräume. Zu einem Entwendungsschaden kam es dabei jedoch nicht.

Der weitere Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell