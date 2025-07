POL-GE: Zwei Pedelecs sichergestellt - Wer ist Eigentümer?

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen und Hinweise in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl am Ehrenmal in Buer. Eine städtische Mitarbeiterin stellte Strafantrag, um den Diebstahl der Erinnerungsorte-Tafel von Sonntag, 29. Juni 2025, anzuzeigen. Unbekannte entwendeten die Platte des Gedenkstückes und ließen den Standfuß des Gestells an der Tatörtlichkeit zurück, der im Boden befestigt ...

mehr