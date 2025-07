POL-GE: Diebstahl am Ehrenmal in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Buer am Mittwoch, 9. Juli 2025, mit einem Schwerletzten, nahm die Polizei Gelsenkirchen umfangreich die Spuren am Unfallort auf. Ein 57-jähriger Gelsenkirchener befand sich gegen 18.15 Uhr in seinem geparkten Auto in einer Parkbucht an der Horster Straße in Höhe der Urbanusstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte er, in den fließenden Verkehr in ...

mehr