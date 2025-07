Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autodiebe mit Polizeihubschrauber gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat sich am Montagmorgen, 7. Juli 2025, gegen 6 Uhr unbefugten Zugang zu den Geschäftsräumen einer Autovermietung auf der Gewerkenstraße verschafft. Dort nahm er den Fahrzeugschlüssel eines Ford Mustang an sich und flüchtete mit dem Auto vom Firmengelände. Im weiteren Verlauf wurden Streifenwagen auf der Straße Schwarzer Weg auf das entwendete Auto aufmerksam. Der Autodieb stoppte mit dem gestohlenen Ford unmittelbar vor den Einsatzkräften und flüchtete zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung in Richtung eines Garagenhofs auf der Boniverstraße auf. Am Ende des Garagenhofs flüchtete der Unbekannte durch ein leerstehendes Gebäude Richtung Feldmarkstraße, wo die Beamten den Kontakt zu dem Flüchtenden verloren. Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber über dem Stadtteil Schalke eingesetzt, was nicht zum Ergreifen des Autodiebs geführt hat.

Der Flüchtige ist 18 bis 25 Jahre alt, trug dunkle Oberbekleidung und hatte schwarze, lockige Haare.

Zeugenhinweise zu Feststellungen im Zusammenhang mit der Tat oder zu dem Tatverdächtigen bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell