Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Bulmke-Hüllen sind vier Menschen verletzt worden.

Am Montag, 7. Juli 2025, fuhr ein 35-jähriger Gelsenkirchener gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto über die Kirchstraße in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig fuhr eine 30 Jahre alte Gelsenkirchenerin mit ihrem Wagen auf der Hüttenstraße in Richtung Augustastraße. Im Kreuzungsbereich Kirchstraße/Hüttenstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch das Auto des 35-Jährigen zwei weitere geparkte Autos beschädigte. Beide Gelsenkirchener wurden leicht verletzt.

Nach medizinischer Versorgung vor Ort verzichtete der 35-Jährige auf eine Weiterbehandlung im Krankenhaus, die 30-Jährige hingegen wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung mitgenommen. Ebenso wie ein 31-Jähriger sowie eine 25-Jährige, die sich zum Unfallzeitpunkt als Beifahrer im Auto der 30-Jährigen befanden und schwer verletzt wurden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

