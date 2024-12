POL-PPRP: Fußgänger verletzt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gelangten vermutlich in der Nacht von Dienstag (03.12.) auf Mittwoch (04.12.2024) in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und brachen dort in ein Kellerabteil ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel ...

