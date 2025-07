POL-GE: Blaulichtlauf in Gelsenkirchen geht wieder an den Start

Polizei Gelsenkirchen

Blaulichtlauf in Gelsenkirchen geht wieder an den Start

Gelsenkirchen

Der Blaulichtlauf Gelsenkirchen ist ein Spendenlauf- und Benefizlauf und findet in diesem Jahr schon zum zwölften Mal am Mittwoch, 13. August 2025, zwischen 9 und 14 Uhr statt. Er wird von der 8. Bereitschaftspolizeihundertschaft des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen organisiert und richtet sich an alle Laufbegeisterten im ganzen Ruhrgebiet und auch darüber hinaus. Der Spendenerlös kommt in diesem Jahr dem "Tierschutzverein Gelsenkirchen" und dem Verein "Warm durch die Nacht e.V." zu Gute. Aufgrund der Europameisterschaft in Gelsenkirchen konnte der Blaulichtlauf im letzten Jahr nicht stattfinden, umso mehr freuen sich die Organisatoren, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wieder an den Start geht. Es werden verschiedene Laufstrecken mit einer Länge von fünf und zehn Kilometern sowie einer Halbmarathondistanz angeboten. Als Abschluss der Veranstaltung werden die sportlichsten Läuferinnen und Läufer im Rahmen einer Siegerehrung gefeiert.

Anmeldungen können über den folgenden Link erfolgen: https://my.raceresult.com/332222/ [my.raceresult.com] Weitere Informationen über die Benefizveranstaltung sind auf der offiziellen Homepage www.blaulichtlaufge.de oder der Instagram-Seite des Blaulichtlaufs zu finden.

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen!

