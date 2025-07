Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachschaden durch Brand - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Weil in den frühen Sonntagmorgenstunden, 6. Juli 2025, gegen 3.20 Uhr mehrere Mülltonnen auf der Nienhofstraße in Buer brannten, rückten Feuerwehr Gelsenkirchen und Polizei aus. In der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die in Vollbrand stehenden Behältnisse. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die angrenzende Hausfassade bis auf die Grundmauern beschädigt. Rückstände der Rauchentwicklung sind bis zum zweiten Obergeschoss sowie an einer in der Nähe befindlichen Garage zu erkennen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht daher Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem Brandsachverhalt machen können. Hinweise werden bei dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 entgegengenommen.

