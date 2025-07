Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Küchenbrand in Beckhausen - Eine Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen rückte am Sonntag, 6. Juli 2025, gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Brand in einer Wohnung in Beckhausen aus, durch den eine Frau schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 17 Uhr zum Ausbruch des Feuers in der Küche der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte den Brand mit zahlreichen Einsatzkräften. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für weitere Bewohnerinnen oder Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Straße Sondernkamp.

Eine 39-jährige Gelsenkirchenerin, die sich in der Brandwohnung befand, verletzte sich durch den Brand schwer und wurde zur stationären Versorgung ihrer Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand größerer Sachschaden. Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste aus Sicherheitsgründen teilweise sowohl den Strom als auch das Wasser im Haus abstellen.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde ein Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße gesperrt. Nach jetzigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

