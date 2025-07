Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter nach Unfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Buer am Mittwoch, 9. Juli 2025, mit einem Schwerletzten, nahm die Polizei Gelsenkirchen umfangreich die Spuren am Unfallort auf.

Ein 57-jähriger Gelsenkirchener befand sich gegen 18.15 Uhr in seinem geparkten Auto in einer Parkbucht an der Horster Straße in Höhe der Urbanusstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte er, in den fließenden Verkehr in Richtung Buerer Innenstadt zu fahren und unmittelbar links in die Urbanusstraße einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 23-jähriger Mann gemeinsam mit einem 24-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad auf der Horster Straße in Richtung Stadtkern. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto des 57-Jährigen und dem Kleinkraftrad. Das Zweirad kam zu Fall und die beiden Gelsenkirchener verletzten sich. Der 23-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein 24-jähriger Sozius verletzte sich leicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Horster Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell