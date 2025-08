POL-PPWP: Telefonbetrüger rufen an

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Montag und Dienstag an einem Pkw in der Fackelwoogstraße zu schaffen gemacht. Wie der Besitzer des Wagens bei der Polizei anzeigte, hatte er seinen Ford Ranger am Montag gegen 16 Uhr abgeschlossen in der Straße abgestellt. Als er am Dienstag um 10 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass das Auto durchwühlt wurde. Es fehlten mehrere Ausweise und ...

