POL-PPWP: Diebe machen sich an Auto zu schaffen

Unbekannte haben sich zwischen Montag und Dienstag an einem Pkw in der Fackelwoogstraße zu schaffen gemacht. Wie der Besitzer des Wagens bei der Polizei anzeigte, hatte er seinen Ford Ranger am Montag gegen 16 Uhr abgeschlossen in der Straße abgestellt. Als er am Dienstag um 10 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass das Auto durchwühlt wurde. Es fehlten mehrere Ausweise und Bankkarten sowie ein Laptop und mehrere hundert Euro Bargeld. Wie die Täter in den Ford gelangten, ist bislang unklar. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

