POL-PPWP: Im Streit mit Messer verletzt

Kaiserslautern (ots) - Ein 61-jähriger Mann war am Samstag gegen Abend in einem Kleidergeschäft in der Fruchthallstraße zusammen mit seinem Enkel und wollte dort einkaufen. Ein bisher unbekannter Täter hat ihm aus dem Rucksack die Geldbörse entwendet. Diese wurde wenig später in dem Geschäft wieder aufgefunden, jedoch ohne Bargeld. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der 0631 ...

