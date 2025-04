Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzungen nach Unfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.04.2025 gegen 15:30 Uhr kam es in der Weinstraße in Neustadt-Diedesfeld zu einem Verkehrsunfall nach einem Vorfahrtsverstoß. Eine 42-jährige Verkehrsteilnehmerin aus St. Leon-Roth missachtete in der Weinstraße an der Einmündung Weißkreuzstraße die Vorfahrt einer 53-jährigen Neustadterin. Da die Neustadterin durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen erlitt, musste ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 EUR.

