Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto nicht unverschlossen abstellen!

Kaiserslautern (ots)

Bitte schließen Sie Ihr Auto ab! - Egal ob Sie es nur für wenige Minuten irgendwo abstellen oder ob der Wagen die ganze Nacht vor dem Haus steht! Diesen Appell können wir nur immer wieder an alle Fahrzeugbesitzer richten, denn es zeigt sich fast täglich: Diebe suchen gezielt nach unverschlossenen Autos und durchsuchen das Wageninnere - und meist werden sie fündig und können Beute machen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren unbekannte Täter in der Bleichstraße aktiv. Am frühen Morgen fiel dem Besitzer eines Opel Astra auf, dass sich jemand an seinem Pkw zu schaffen gemacht hat. Die Diebe drangen in den vermutlich unverschlossenen Wagen ein und schnappten sich aus der Mittelkonsole den Fahrzeugschein. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.20 Uhr.

Nur wenig später ging von aufmerksamen Zeugen die Meldung aus der benachbarten Wilhelm-Kittelberger-Straße ein, dass eine männliche Person an geparkten Fahrzeugen teste, ob sich eine Tür öffnen lasse. Die ausgerückte Streife suchte die Umgebung ab, konnte aber niemanden mehr feststellen.

Ob es sich bei dem beobachteten Mann auch um den Täter aus der Bleichstraße handelt, steht nicht fest - ein Zusammenhang kann aber nicht ausgeschlossen werden. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,75 Meter groß, dunkle Kleidung, dem Äußeren nach zu urteilen vermutlich ein Einheimischer; der Unbekannte führte ein orangefarbenes Fahrrad mit sich.

Wie sich später herausstellte, wurde in derselben Nacht in der Wilhelm-Kittelberger-Straße an einem Mercedes-Benz Smart fortwo eine Scheibe beschädigt. Offenbar waren die Täter aber hier nicht in den Innenraum eingedrungen. Gestohlen wurde nichts. Es blieb beim Sachschaden.

Hinweise auf verdächtige Personen, die in der fraglichen Nacht aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

