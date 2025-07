Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger nutzt Hilfsbereitschaft aus

Kaiserslautern (ots)

Die Hilfsbereitschaft eines jungen Mannes aus dem Donnersbergkreis ist am Mittwoch in der Innenstadt von einem Trickbetrüger ausgenutzt worden. Wie der 25-Jährige am Nachmittag der Polizei meldete, war er gegen 14.30 Uhr "Am Altenhof" von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser gab an, dass ihm sein Rucksack samt Geldbeutel und Reisepass gestohlen worden sei. Nun benötige er Geld, um mit dem Zug nach Berlin zu fahren, damit er sich im Auswärtigen Amt einen neuen Pass ausstellen lassen könne.

Der Unbekannte bat den 25-Jährigen, ihm das Geld zu leihen, und versprach im Gegenzug, den Betrag umgehend über sein Online-Banking zurück zu überweisen. Wenige Minuten später zeigte der Fremde dem Mann einen vermeintlichen Beweis für die Überweisung - daraufhin händigte dieser seinem Gegenüber mehrere hundert Euro in bar aus. Anschließend lief der Unbekannte in Richtung Kerststraße davon.

Wie sich anschließend herausstellte, war der angebliche "Überweisungsbeleg" ganz offensichtlich fingiert - auf dem Konto des 25-Jährigen war das versprochene Geld nicht eingegangen. Er realisierte erst in diesem Moment, dass er einem Betrüger auf den Leim gegangen war, und informierte die Polizei.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und korpulent, hat ein europäisches Erscheinungsbild, ein gepflegtes Äußeres, helle Haut und dunkelbraune kurze Haare. Er trug einen kurzen Oberlippenbart und war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans sowie einer dunklen Jacke, ähnlich einer etwas dickeren Jeansjacke Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, oder die auch von ihm angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

