POL-PPWP: Geldbörse gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Ein gestohlenes Auto ist am Mittwoch im Stadtgebiet wieder aufgetaucht. Der VW Golf wurde in der Mittagszeit in der Höfflerstraße entdeckt. Wer ihn dort abgestellt hat, ist unklar. Anwohner hatten sich an den Politessendienst der Stadt gewandt, weil ihnen das fremde Fahrzeug schon seit mehreren Tagen in der Straße aufgefallen war. Bei der Überprüfung des Kennzeichens kam dann heraus, dass der ...

