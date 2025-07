Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Büroräume

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in Büroräume in der Unionsstraße einzudringen. Am Montag meldeten Zeugen Beschädigungen an der Eingangstür. Da die Tür aber standhielt, gelangten die Täter nicht in die Räumlichkeiten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges in der Nacht zu Freitag beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0631 369-13312 zu melden. |elz

