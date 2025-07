POL-ST: Ibbenbüren, Kradfahrer weicht Tier aus und stürzt, Schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Ibbenbürener Straße in Laggenbeck ist eine 70-jährige Frau am Samstagmittag (05.07.25) um kurz vor 14.00 Uhr Opfer eines Straßenraubs geworden. Die 70-Jährige ging gerade auf dem Parkplatz zu ihrem Auto, also neben ihr ein dunkler Wagen hielt. Vom ...

