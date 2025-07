Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Autofahrerin verursacht unter Einfluss von Alkohol Verkehrsunfall, Kreuzung Emsdettener Damm

Ibbenbürener Damm

Greven (ots)

Ein 57-Jähriger Mann aus Paderborn ist mit seiner Beifahrerin (39 Jahre, auch aus Paderborn) in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.07.) gegen 00.20 Uhr auf dem Emsdettener Damm in Fahrtrichtung Münster unterwegs gewesen. An der Kreuzung Ibbenbürener Damm blieb der Paderborner mit seinem Mercedes an der roten Ampel stehen. Eine 38 Jahre alte Frau aus Telgte war zeitgleich auf dem Emsdettener Damm in Fahrtrichtung Münster unterwegs und übersah nach ersten Erkenntnissen die rote Ampel und den davor wartenden Mercedes. Sie fuhr diesem auf. Bei der Kollision sind die Beifahrerin des Mercedesfahrers und die Telgterin leicht verletzt worden. Beide wurden von Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Frau aus Telgte unter Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell