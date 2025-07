POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Spielothek Automaten aufgebrochen

Lengerich (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag (29.07.25), Mitternacht und Donnerstag (03.08.25), 18.20 Uhr an einem Einfamilienhaus an der Lienener Straße eine Scheibe eingeschlagen und ein Fenster aufgehebelt. Die Täter gelangten so in das Haus, das in der Nähe der Einmündung Krönerstraße liegt. Sie stahlen Werkzeuge und einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt zu diesem ...

