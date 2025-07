Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Straßenraub, Unbekannte umarmt Geschädigte auf Supermarkt-Parkplatz und stiehlt Goldkette

Ibbenbüren (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Ibbenbürener Straße in Laggenbeck ist eine 70-jährige Frau am Samstagmittag (05.07.25) um kurz vor 14.00 Uhr Opfer eines Straßenraubs geworden. Die 70-Jährige ging gerade auf dem Parkplatz zu ihrem Auto, also neben ihr ein dunkler Wagen hielt. Vom Beifahrersitz aus wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen, die in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zu einem Krankenhaus fragte. Aus dem Auto heraus ergriff die Unbekannte die Hand der Geschädigten. Diese wehrte sich und machte klar, dass man sie in Ruhe lassen soll. Daraufhin stieg die Unbekannte aus und umarmte die Geschädigte plötzlich. Die Geschädigte versuchte vergeblich, sich gegen die Umarmung zu wehren. Anschließend fuhr die Unbekannte gemeinsam mit dem männlichen Fahrer davon. Später stellte die 70-Jährige fest, dass ihre wertvolle Goldkette, die sie um den Hals getragen hatte, gegen eine wertlose Kette ausgetauscht worden war. Der Wert der Beute liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß und circa 60 Jahre alt. Sie hat eine kräftige Statur, war dunkel gekleidet mit einem sehr langen schwarzen Rock und trug ein grau meliertes Kopftuch. Der Mann am Steuer war ebenfalls dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare. Eine weitere Zeugin erkannte zwei weitere Personen auf der Rückbank des Autos. Demnach hatte das Auto ein Essener Kennzeichen. Die Polizei ermittelt zu diesem Straßenraub. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell