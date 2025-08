Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar(eiv). Kreisstraße 449 zwischen Bodenfelde und Uslar, 01.08.2025, 17.00 Uhr. Ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Goslar befährt die K 449, aus Richtung Wiensen kommend, in Richtung Bodenfelde, als er in einem Kurvenbereich auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und in den Straßengraben rutscht. Der 61-Jährige bleibt unverletzt. Am Pkw und an einem Leuchtleitpfahl entsteht geringer Sachschaden von schätzungsweise 700.-EUR.

