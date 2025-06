Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Autofahrer übersieht Straßenende - ein Leichtverletzter

Stade (ots)

Am Montag gegen 22:10 Uhr wurde die Polizei Stade zu einem Verkehrsunfall im Bereich Carl-Benz-Straße / Gottlieb-Daimler-Straße gerufen.

Ein 18-Jähriger hatte die Carl-Benz-Straße, eine Einbahnstraße, mit seinem Pkw entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. An der Einmündung zur Gottlieb-Daimler-Straße übersah der Mann aus Schwanewede das Ende der Fahrbahn und versuchte schließlich mit zu hoher Geschwindigkeit nach links in Richtung Kreisverkehr abzubiegen. Dies misslang, der Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stoppte dort in einem Straßengraben. Neben dem Unfallfahrer saßen noch zwei weitere Personen im Fahrzeug. Ein 17-Jähriger aus Hambergen verletzte sich bei dem Unfall am Gesicht, er kam in ein Krankenhaus. Ein 18-Jähriger aus Bremen blieb schlussendlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung ins EKS gebracht.

Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass ein weiterer Pkw, der sich der Einmündung aus Richtung Harburger Straße genähert hatte, nicht in den Unfall verwickelt worden ist.

Da die Umstände des Unfalls ungewöhnlich waren, der Unfallfahrer will die Einbahnstraße und das Ende der Fahrbahn nicht rechtzeitig erkannt haben, führten die Polizeibeamten mit ihm Alkohol- und Drogentests durch. Eine Beeinflussung konnte ausgeschlossen werden.

Den 18-jährigen Unfallfahrer erwarten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Der verunfallte Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell