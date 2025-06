POL-STD: Harsefeld: Seniorin wird weiter vermisst

Stade (ots) - Am Samstagmittag, etwa zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr, wurden zwei Senioren in der Wagnerstraße von einem Trickdieb bestohlen. Der Unbekannte hatte an der Haustür der Senioren geklingelt und angegeben, altes Geschirr für den Sportverein zu sammeln. Der Mann sei sehr nett gewesen, die Senioren baten ihn ins Haus. Im Haus habe der Mann dann nicht mehr nach Geschirr, sondern nach Goldschmuck gefragt. ...

