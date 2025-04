Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gau-Bickelheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gau-Bickelheim (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 59-Jährige Pkw-Fahrerin von Gau-Bickelheim aus kommend die B420 in Fahrtrichtung Wallertheim. Eine 73-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr ihrerseits von Wallertheim kommend die K18 in Richtung Gau-Bickelheim. An der Einmündung, K18 / B420, missachtete die 73-Jährige Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen auf die B420 in Richtung Gau-Bickelheim die Vorfahrt der 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 45000EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 59-Jährige wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt und erlitt Schmerzen in der Brust.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell