Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Saulheim - Brand eines Imbisswagens

Saulheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ritter-Hundt-Straße in Saulheim aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Imbisswagens. Durch das Feuer wurde maßgeblich der Innenraum sowie das Dach des Imbisswagens zerstört. Der aktuell noch nicht zu beziffernde Sachschaden dürfte vermutlich mehrere tausend Euro betragen. Durch die verständigte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf Anbauten und andere Gebäude verhindert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

