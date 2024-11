Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zweimal entgegen der Einbahnstraße unterwegs: Strafanzeige

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (22.11.), gegen 00:20 Uhr, haben Polizisten die Hauptstraße, aus Richtung Stationsstraße kommend in Richtung Mülheimer Straße befahren. Sie bemerkten einen Transporter der Marke Ford, der den Gronauer Mühlenweg, der als Einbahnstraße gekennzeichnet ist, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Anschließend bog das Fahrzeug in die Hauptstraße ein, um wenig später nach rechts in die Richard-Zanders-Straße abzubiegen und dabei erneut gegen die Einbahnstraßenregelung zu verstoßen.

Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, ortsunkundig zu sein. Jedoch stellten die Beamten mehrere Auffälligkeiten bei dem 46-jährigen Fahrer aus Kerpen fest, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Der Mann musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde ihm vorerst untersagt.

Gegen ihn wird nun wegen einer Verkehrsstraftat ermittelt, da der Verdacht besteht, dass der Konsum von Betäubungsmitteln zu einer relativen Fahruntüchtigkeit geführt hat, die sich in der unsicheren Fahrweise gezeigt hat. (ct)

