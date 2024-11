Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 15-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Chantal L.

Overath (ots)

Bereits seit dem 31.10.2024 wird die 15-jährige Chantal L. aus einer Jugendeinrichtung in Vilkerath vermisst. Der letzte telefonische Kontakt zwischen ihr und der Einrichtung war am 14.11.2024. Bisherige Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten nicht zum Aufgreifen der Jugendlichen, weshalb sich die Polizei jetzt auch an die Öffentlichkeit wendet.

Chantal L. ist von schlanker Statur, hat dunkelblonde bis hellbraune schulterlange Haare, blaue Augen und ein Nasenpiercing. Zuletzt war sie mit einem langen beigefarbenen Mantel mit Gürtel, einem rosafarbenen brauchfreien Top, einer hellen Hose und Turnschuhen bekleidet. Außerdem führt sie wahrscheinlich eine kleine weiße Handtasche mit sich.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/151860

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Chantal L. nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 oder dem kostenlosen Notruf 110 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell