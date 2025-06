POL-STD: Stade: Golddiebstahl - Trickdieb bei Senioren aktiv

Stade (ots) - In der Nacht zu Freitag wurden in Stade mindestens fünf Autos aufgebrochen. Die Tatorte liegen in der Pommernstraße, Steiermarkstraße, Stargarder Straße, Stettiner Straße und Stralsunder Straße. In allen Fällen wurden die Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und der Innenraum nach Wertsachen durchsucht. In den meisten Fällen wurde kein Diebesgut erlangt, in allen Fällen übersteigt der ...

mehr