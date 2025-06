Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Nächtliche Fahrzeugaufbrüche

Stade (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden in Stade mindestens fünf Autos aufgebrochen. Die Tatorte liegen in der Pommernstraße, Steiermarkstraße, Stargarder Straße, Stettiner Straße und Stralsunder Straße. In allen Fällen wurden die Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und der Innenraum nach Wertsachen durchsucht. In den meisten Fällen wurde kein Diebesgut erlangt, in allen Fällen übersteigt der entstandene Sachschaden das mögliche Diebesgut. Bei einer Tat, diese ereignete sich gegen 04:40 Uhr, konnte eine Zeugin ein Video des Täters aufnehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder den Aufbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten unter 04141/1020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell