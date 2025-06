Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Himmelpforten: Zwei Brände in der Nacht

Stade (ots)

In der Nacht zu Freitag ereigneten sich zwei Brände in Himmelpforten. Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge auf dem Pendlerparkplatz an der B73 zwischen Düdenbüttel und Himmelpforten ein brennendes "Lovemobil". Der Zeuge hatte beobachtet, dass der Brand im Inneren des Wohnwagens ausgebrochen war. Gasflaschen, die durch die Hitze kontrolliert Gas abließen, erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Vom Wohnwagen blieb nur noch ein Metallgestell übrig. Durch die Hitze des Feuers wurde zudem ein Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Nur wenige Minuten später, gegen 01:37 Uhr, wurde die Leitstelle der Feuerwehr über einen Mülltonnenbrand auf dem Gelände des REWE-Markts an der Marktstraße informiert. Ein freistehender Müllcontainer war in Brand geraten, die Feuerwehr löschte die Flammen.

Die Polizei nahm zu beiden Fällen Brandermittlungen auf, vorsätzliche Brandstiftungen können nicht ausgeschlossen werden. Es wird nach Zeugen zu den Bränden gesucht, Hinweise werden unter 04144/606080 entgegengenommen.

