POL-STD: Drochtersen: Snackautomat bei Aufbruchversuch schwer beschädigt

Stade (ots) - Am heutigen Mittwoch (18.06.) wurden zwischen Mitternacht und 06:25 Uhr zwei baugleiche Autos am Marschdamm in Jork entwendet. Es handelte sich jeweils um Fahrzeuge der Marke Kia, Modell Sportage in weißer Lackierung. Die Kennzeichen der entwendeten Pkw lauteten "STD-RM 23" und STD-YZ 23". Offenbar erfolgten die Diebstähle jeweils durch technische Überwindung des "Keyless Go"-Systems. Die Polizei Buxtehude sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

mehr