Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dollern: Unfall beim Ausparken - Fahrerin entfernte sich

Stade (ots)

Am Dienstag, den 17. Juni, gegen 14:23 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Dollern zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau streifte beim Ausparken mit ihrem roten Kleinwagen einen geparkten VW Golf Kombi, offenbar hatte sie den Kurvenradius unterschätzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Frau anschließend vom Parkplatz der Firma Mohr in Richtung Hauptstraße davon.

Die gesuchte Autofahrerin hatte kurz zuvor einige Artikel im Edeka-Markt eingekauft. Der Polizei liegen Fotos der Frau vor. Sie hat lange, braune Haare, eine normale Statur und war bekleidet mit einem Rock, einem hellen Oberteil sowie weißen Sneakern. Sie trug eine Handtasche bei sich und hatte eine Sonnenbrille im Haar stecken.

Der rote Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment "STD-C" müsste auf der rechten Seite Lackschäden aufweisen.

Zeugen des Vorfalls oder die Verursacherin selbst werden gebeten, sich bei der Polizeistation Horneburg unter der Telefonnummer 04163/828950 zu melden.

