Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Landkreis Stade: Warnung vor Geldbörsendiebstählen

Stade (ots)

Am gestrigen Montag wurden der Polizei im Landkreis Stade mehrere Geldbörsendiebstähle in ALDI-Märkten gemeldet. Alle Geschädigten sind über 80 Jahre alt, die Diebstähle erfolgten aus Einkaufswägen, daran gehängten Handtaschen und einer Gesäßtasche.

Die Täterinnen und Täter lenken ihre Opfer oftmals ab, beispielsweise indem sie sich Lebensmittel aus den Regalen reichen lassen oder ein Anrempeln provozieren. Die kurze Unaufmerksamkeit nutzen die Täter sodann aus, um die Geldbörsen zu entwenden. Leider sind häufig sogenannte Verwertungstaten die Folge, dabei werden entwendete EC-Karten nebst beiliegender PIN eingesetzt, um Bargeld abzuheben.

Die Polizei rät:

Nehmen Sie nur so viel Geld zum Einkauf mit, wie voraussichtlich benötigt wird. Tragen Sie Geldbörsen oder Bargeld möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in geschlossenen Taschen auf der Körpervorderseite. So erschweren Sie es potenziellen Tätern, darauf zuzugreifen. Achten Sie während Gesprächen mit unbekannten Menschen genau auf ihre Wertgegenstände. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend davon ab, die PIN im Portmonee aufzubewahren.

Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell