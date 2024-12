Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heizungsbrand

Zülpich (ots)

Im Keller eines Einfamilienhauses in der Blayer Straße kam es am Mittwoch (8.55 Uhr) zu einem Brand an einer Ölheizung.

Der Mieter des Hauses konnte das Feuer weitestgehend löschen.

Die Feuerwehr übernahm den Brandort und löschte das Rest-Feuer.

Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

